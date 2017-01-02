Sunman-Dearborn Middle School Honor Roll first nine weeks 2016-17
Sunman-Dearborn Middle School
Sixth Grade
Addyson Arnult, Elijah Aston, Nathan Bailey, Austin Ballart, Olivia Barnes, Emily Bartley, Cole Benegas, Brody Bennett, Madison Bishop, Ian Bittner, Joseph Black, Danielle Blakeley, Grace Bond, Samuel Bond, Julia Bulach, Reid Caldwell, Rachel Campbell, Laura Cannon, Brooke Carpenter, Addison Cleary, Kendra Combs, Curtis Cranert, Maxwell Daniels, Lewis Darringer, Allison Davis, Troy Davis, Andrew Deddens, Caitlyn Dick, Camryn Dickman, Hannah Doan, Kyra Eckstein, Hadrian Emley, Bailey Ensinger, Kayla Fannin, Lawrence Fritz, Christian Garrison, Mary Gindling, Maxwell Graf, Caleb Griffin, Molly Griffin, Kristopher Grimm, Maya Gwin, Emily Hafertepen, Emma Hartley, Joseph Herth, Alden Hipsky, Rhys Hofer, Jenna Hornbach, Mathew Hornbach, Nicole Isom, Alexis Kamp, Kathryn Kerr, Elizabeth Kirchgassner, Anna Kirschbaum, Franklin Klei, Breann Kocher, Maxwell Koehler, Carson Koelling, Payge Konerman, Evan Kuhn, Hannah Laymon, Olivia Lehman, Kaylee Louden, Gracey Lynch, Sean Martin, Emma McFarland, Josephine Mercer, Josey Mergenthal, Samantha Mittermeier, Jackson Moser, Jazmyn Muckley, Hailey Mullins, Chance Muncy, Nikolas Norman, Emma Origer, Olivia Ott, William Packer, Brady Philhower, Drew Philhower, Kali Polley, Erin Pottschmidt, Kyra Powell, Jeremy Proctor, Logan Reddell, Savannah Reindl, Kaytlin Richmond, Joseph Roden, Bryce Rouse, Andrew Roy, Katelyn Ruebusch, Lauren Ruebusch, Danielle Salyers, Andrew Schneider, Lilly Scholle, Kerigan Schuck, Mason Schutte, Natalie South, Kylee Starost, Ryan Stenger, Jared Stonecipher, Allegra Stuhan, Hannah Sunbye, Julia Tiemann, Rebecca Tupper, Aidan Wagner, Gracen Wagner, William Walden, Kylee Weber, Sarah Weisenbach, Austin Wells, Erika Wells, Cole Wheat, Nicholas Wiehe, Ashlee Willett, Chloe Williams, Emma Williams, Kayla Wilson, Breah Witko, Kalei Witte, Maya Ziegler
Seventh Grade
Madison Adams, Sophie Allen, Allie Andres, Jazzlynn Baker, Fiona Barnett, Michelle Batta, Joshua Bessler, Ryan Bovard, Lindy Brewer, Emma Bruner, Nathaniel Buesing, James Bulach, Wade Burke, Ella Burns, Johnathan Caudill, Courtney Clasgens, Anna Coffman, Lillian Crouse, Avery Daniels, Dean Davis, Maria Deddens, Olivia Deitsch, Elizabeth Doll, Katie Engel, Charles Euson, Natalie Evans, Hope Fox, Savannah Gabbard, Blake Gindling, Valerie Good, Ashley Gowdy, Mathew Graf, Emma Green, Michael Hamon, Arianna Hampton, Jada Hicks, Gwendolyn Hines, Loxea Hipsky, Nicholas Hoffmeier, Cooper Hoog, Peyton Hoog, Isabelle Hornbach, Casey House, Emma Howard, Mary Hutson, Bailey Jones, Brenden Jones, Heidi Kane, Dallas Keith, Emma Kichler, Kari Klem, Mia Klem, Olivia Knueven, Taylor Laughlin, Ryan Lay, Maycey Lewis, Isabelle Lowry, Paige Lyness, Jordyn Maurer, Leo Maxwell, Hailey May, Maggie McCord, Katelyn McGuire, Casey McQueen, Drake Mitchell, Noah Morgan, Lara Moster, David Nash, Jacob Nixon, Rachel Paff, Jayme Pennington, Emma Ravenna, Kylie Renihan, Natalie Sawyer, Adler Schinaman, Karly Scholl, Michael Schwebach, Adam Sizemore, Madison Smith, Hunter Sohns, Leah South, Michaela Spangler, Olivia Stenger, Zoey Storie, Logan Sydzyik, Sydney Taylor, Hayden Trossman, Alyssa Tully, Makenzie Vignale, Sable Voegele, Josie Volpenhein, Danielle West, Emma Wilhelm, Jill Wilhelm, Preston Wilhelm, Nathaniel Zillick
Eighth Grade
Gracie Baker, Clayton Benkert, Carson Bennett, Cameron Bergman, Parker Bishop, Ashlyn Blankenship, Ryan Bond, Mackenzie Brashear, Annabelle Bridgewaters, Zachary Brown, Madison Burch, Elizabeth Busha, Ethan Campbell, Paige Carpenter, Jonathan Cleary, Mya Cook, Austin Cox, Emma Crouse, Carson Davis, Madelyn Dawson, Sarah Dezarn, Heath Doll, Julia Driggers, Elizabeth Durham, Clayton Ellis, Kendall Fields, Savannah Fox, Anna Francis, Alex Graf, Nathan Griffin, Helen Grimm, Makenzie Guenther, Elijah Gwin, Emily Harrington, Sara Hartley, Emilie Hicks, Maggie Hoog, Luke Hornbach, Allison Huismann, Lauren Huntington, Gabriel Jones, Lacey Kelly, Jessica Kincer, Megan Kincer, Samuel Kirchgassner, Aidan Knecht, Kamiryn Knigga, Lauren Koelling, Brooklyn Konerman, Rachel Kuhn, Hannah Lauck, Grace Lyness, Peyton Lyness, Marisol Martin, Kyla Maxwell, Ryan May, Charsan McCory, Ally McGuire, Erin McKinney, Katherine Meyer, Madison Miller, Francis Monnig, Emily Morley, Grace Morrison, Timothy Nocks, Andrew Nowlin, Samuel Packer, Rebecca Parnell, Erik Perkins, Holli Plowman, Eric Puterbaugh, Jacob Roberts, Molly Robison, Kaylie Rowland, Dylan Schutte, Lily Sedgebeer, Harrison Shattuck, Madison Shumate, Lydia Smith, Brady Spangler, Hunter Stapleton, James Stenger, Jessica Stenger, Charles Steuver, Luke Storie, Andrew Toney, Lydia Trabel, Mia Volkmann, Caroline Walters, Landen Weis, Griffin Werner, Trey Werner, Taylor Whitehead, Noah Wilhelm, Kathryn Willett, Hannah Williamson, Julia Williamson, Jada Witko, Owen Wright.